Başarıyı askeri güç ve cesarete bağlamazdı, “Bizler, düşmanlarımızın günahlarından dolayı onlara galip geliyoruz.

Zira onların sayıları bizden daha çok, silahları ve teçhizatları bizden daha güçlüdür. Onun için düşmanlarınızdan çok günahlarınızdan sakınınız” diyordu.

Ömer, sefer esnasında askerlerin fazla yorulmaması gerektiğini düşünüyordu. Silahlı ve güçlü ordulara karşı giden askerlerin haftada bir gün dinlendirilmesini emrediyordu.

Böylece hem askerlerin hem de binek hayvanlarının dinlenmelerinin önemine işaret ediyordu.

Barış içerisinde yaşadığımız zımmi köylere asla girmeyin diyordu ve şöyle emrediyordu: “Anlaşmaları bozmayanlara ilişmeyin, onlardan uzak durun. Sefere katılanlar, onların çarşı ve pazarlarına girmesin. Ancak bir ihtiyacı gidermek maksadıyla alışveriş için Pazaryerlerine girebilirler. Ama sakın ha onlara zarar verilmesin.”

Fetihlerde amacın zafer olmadığını söylerdi. Gerçek zaferin müslümanın iç âleminde başarıya kavuşmasına, gönüll erin fethine bağlı olduğuna işaret ederdi.

İbni Sa’d’ın Tabakat’nda naklettiğine göre Ömer b. Abdülaziz, komutanlarına savaş taktiği olarak şöyle derdi:

“Kumandan, askerin önünde yürümeli, ancak savaş meydanlarında ön saflarda olmamalıdır. Zira ön saflarda olursa ilk anda şehit düşmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda askerin maneviyatı kırılır, savaşamazlar ve mağlup olurlar. Kumandan, askerlerin en arka saflarında da olmamalıdır. Bu, onun korkaklığına yorumlanır, askerin de moralini bozar. Onun için kumandan, ordunun orta kesiminde bulunmalıdır. Öncü kuvvetlerin arkasında yer almalıdır. Hem ön saftakileri hem de arka saftakileri d evamlı teşvik etmelidir.”

Komutanlara en önemli uyarısı, askerlerine iyi sahip çıkmalarıydı: “Birbirinizi bırakmayınız ki hep birlikte dönebilesiniz. Yoksa helak olursunuz” diyordu.

Ömer, ani baskınlarla Müslümanların ölmelerini istemediği için merkezden uzakta olan ve Bizans saldırısına maruz kalan sınır karakollarını kaldırmıştı. Bunları daha iç bölgelere çekerek onları koruma altına almıştı.

Ömer, askerlerine çok değer veriyordu. Mesela Bizans imparatoruyla giriştiği esir takasında bir tek Müslüman askeri kurtarabilmek için on tane Bizans askerini salıveriyordu. Valilere eldeki malın tümü karşılığında bile olsa Müslüman esirleri kurtarmalarını emrediyordu.

O, askerlerinin her türlü ihtiyaçlarını düşünüyordu. Savaşa giden askerlerin memleket ve ailelerine bir an önce k avuşmaları gerektiğini inanıyordu. Bu düşünceyle askerlerin sınır boylarında ve kalelerde kalma sürelerini kırk günle sınırlandırmış ve bu sürenin sonunda memleketlerine dönmelerini, ailelerine kavuşmalarını sağlamıştı. Onlar cephedeyken ailelerine ve çocuklarına da gerekli yardım ve desteği veriyordu.

Ömer b. Abdülaziz, islamın ön gördüğü savaş usullerini aynen uyguluyordu. Anadolu’ya, Bizans topraklarına f etih için gitmiş olan bir kumandanına gönderdiği mektupta şöyle diyordu:

“Rumların bir kalesini kuşattığınız zaman önce onlara islamı tebliğ ediniz. Onları islama davet ediniz. Şayet islamı kabul etmezlerse cizye vermelerini isteyiniz. Cizyeyi de reddederlerse o zaman onlara savaş açmanız, sizin tabii hakkınızdır.”

Müslüman askerlerin devlet merkezlerinden çok uzaklarda telef olmalarını istemiyordu. Onun için İstanbul surlarının aylardır bekleyen Mesleme b. Abdülmelik ve komutasındaki askerlerin kuşatmayı kaldırarak geri dönmelerini emretti.

Böylece onları yaşadıkları perişanlıktan kurtarmış, daha fazla askerin oralarda can vermesini önlemiş oldu.

O, bir bölgeyi işgal etmek için savaşmayı tercih etmiyordu. Ama İslam ülkesine yapılan her saldırıyı da anında önlüyordu. Hilafetinin ilk aylarında Azerbaycan’a yapılan saldırıya karşı derhal asker göndermişti. Ömer b. Abdülaziz, genellikle iç ıslahatlarla meşgul oldu.

Bu arada Velid b. Hişam ve Amr b. Kays el-Kindi’yi yaz döneminde ordularının başında cihada göndermişti. Aynı şekilde onun zamanında Fransa içlerine doğru akınlar yapılmış ve Verbeta Kalesi fethedilmişti.

O içeride mezalime karşı derin ve etkin mücadele verirken bir yandan da cihadı ihmal etmiyordu ama devlet adamlarının da ganimetlerle şımarıp israfa gitmelerine asla göz yummuyordu. Mesala Ömer b. Abdülaziz iktidara gelince

Adiy b. Ertat el Fezari’yi Basra’ya vali tayin etmişti. Adiy, Basra’da vali konağının üstüne ek odalar yaptırmak istedi.

Bu haber alan Ömer, ona şunları yazdı:

“Ey Ümmü Adiyy’in oğlu! Annen seni kaybetsin. Ziyat ve Ziyat ailesine geniş gelen ev, sana yetmiyor mu?”

Adiy, bu mektup üzerine odaların yapılmasını derhal durdurdu ve konağı olduğu gibi bıraktı. (Bak: Fütuhu’lBüldan, sh.502)

(Sürecek)

VERGİ POLİTİKASI

Ömer b. Abdülaziz, kendinden önceki Emevi halifelerinin daha çok vergi toplayan calileri ödüllendirmesine ve

vergi adı altında halka zulüm edilmesine son vermiştir. Mesela Basra valisi Adi b. Erat’a yazdığı mektupta şöyle diyordu:

“Bölgendeki zekat memurlarının, Müslümanların mallarından zekat toplarken, mahsuller üzerinde tahmin yürüterek,

daha ürün elde edilmeden önce zekat aldıklarını ve aşırı

fiyatlarla zekat miktarını hesapladıklarını öğrenmiş bulunuyorum. Bu uygulamanın senin emrinle yapıldığını veya buna

razı olduğunu bilseydim seni vali yapmazdım. Bu şekilde

alınan paraların sahiplerine derhal verilmesini emrediyorum.

Sakın ha zekat toplarken insanlara zulüm etme. Sana zekat

getirenin zekatını al. Kim de zekat vermezse onların üzerine

gitme, Allah’a havale et…”

Yeni halife, fetih yoluyla alınan topraklarda yaşayan

Müslümanlardan haraç değil, zekat alınmasını emretmişti.

Böylece toprağı işlemeyi bilen yerli halkın tarım sektöründe

kalmasını sağlamıştı. Harap araziyi ekime elverişli hale getiren yani ihya edenleri de desteklemişti: “Ölü bir toprağı kim

diriltirse o toprak onundur” diyordu.

Ömer b. Abdülaziz, ülkeler arası ilişkilerde karşılıklılık

ilkesine uygun olarak gümrük vergisi uygulamasına devam

etmiş ama bölgeler arasındaki bir nevi iç gümrük niteliğindeki uygulamalara son vermiştir.

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Böylelikle ticaretin önündeki engelleri kaldırmıştı. Karada ve denizde serbestçe ticaret yapılmasına izin vermiş ve bu

konudaki pek çok vergiyi de kaldırmıştı. Ancak devlet görevlilerinin de ticaretle meşgul olmalarını yasaklamıştı.

“Yönetici ve amirlerin ticaretle meşgul olmalarını doğru

bulmuyorum. Bir bölgenin amirinin idaresi altındaki yerlerde ticaret yapması, asla uygun değildir. Zira bir amir, ticaretinde dürüst davranmayı istese bile haksızlığa sebep olabilir”

diyordu.

Ömer; Sasani geleneklerine göre Nevruz ve Mihrican

günlerinde halifeye gönderilen değerli hediyeleri, resmi müracaatlarda kullanılan kağıt bedellerini, darphane işçilerinin

ücretlerini, nikah parasını… yürürlükten kaldırdı.

Ömer, örfi vergiler konusunda seçiciydi. İslama uygun

olmayan vergilerin tahsilini yasaklamıştı. Valilere gönderdiği mektuplarda hep bu konuya vurgu yapardı. Bir valiye

“Senin zımmilerin ürettikleri şaraptan öşür aldığını duydum. Bu öşrü de Beytülmale koyuyormuşsun. Sakın ha

Müslümanların beytülmaline helal olmayan bir şey koymayasın.”

Ömer b. Abdülaziz, valilere gönderdiği genelgelerde gayrimüslim ahaliyi islama davet etmelerini ve müslüman oldukları takdirde onlardan cizyeyi kaldırmasını emrediyordu.

Cizye, gayrimüslimlerden alınan ve bütçenin önemli gelir

kaynaklarından biriydi. Horasan valisi Cerrah b. Abdullah’a

şöyle diyordu: “Cizye veren insanları islama davet et. Müslüman olurlarsa onların Müslümanlığını kabul et. Müslüman

olanlardan yani arkanda namaz kılanlardan cizye alma.”

Bu genelgeden sonra Mısır valisi Hayyan b. Şureyh,

zımmilerin (İslam devleti içindeki gayrimüslimlerin) büyük

çapta islama yöneldiklerini, aralarında Müslümanlığın hızla

yayıldığını, cizye vermedikleri için hazine gelirlerinde büyük bir azalma görüldüğünü bildirir. Bu mektup üzerine

Halife Ömer, “Yüce Allah, Hz. Muhammed (sav)i Hakk’a

davetçi olarak göndermiştir, vergi memuru olarak değil…”

cevabını veriyordu.

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Ömer’in vergi politikasında Hz. Peygamber (sav) için

“O, tahsildar olarak değil, hidayetçi olarak gönderilmiştir”, “O, sünnetçi olarak değil, davetçi olarak gönderilmiştir” sloganları hep ön plana çıkmıştır.

Zımmilerin Müslüman olup cizyeden kurtulmaları, Mü slüman ahali arasında da bir takım dedikodulara sebep oluyordu. Mesela Horasan halkının ileri gelenleri ve Hıristiyanların cizye vergisinden kurtulmak için Müslüman olduklarını

ve yeni mühtedilerin sünnet olmaları gerektiğini, bu yolla

onların denenmesinin uygun olacağını vali Cerrah b. Abdullah’a bildirmişlerdi. O da bu konuda büyük tereddüde düşmüştü. Ömer b. Abdülaziz, durumu öğrenmiş ve valiye derhal bir mektup yazmıştı: “Allah, Hz. Muhammed (sav)i

davetçi olarak gönderdi, sünnetçi olarak değil…” Halifenin

bu siyaseti üzerine Horasan’da 4000 Hıristiyan birden Müslüman olmuştu.

Mısır valisine de şöyle yazmıştı: “İslama girenlerden kesinlikle vergi almayacaksın. Çünkü Allah, Muhammid

(sav)’i vergi tahsildarı olarak değil, hidayet rehberi olarak

göndermiştir.”

Ayrıca Mısır’daki rahiplerden ve diğer din adamlarından

cizye kaldırılmış, kendileri ve kilise malları her türlü vergiden muaf tutulmuştur.

Basra valisine de: “Vallahi benimle senin çift sürerek

elimizin emeğiyle geçinmemize mal olsa da tüm insanların

Müslüman olmasını istiyorum.”

Gayrimüslimlerin haklarını korumaya yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Önceki devlet başkanları ve valiler tar afından el konulmuş olan ibadethaneleri ve mülkleri eski sahiplerine iade etti.

Ömer, İslam beldelerindeki tüm yöneticilerin adaletli

davranmalarını istiyordu. Yeni paralar basmaya karar verdiğinde üzerine “Allah doğruluğu ve adaleti emreder” yazdırarak bu iki kavramın sürekli hatırda tutulmasını istiyordu.

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REFAHIN TABANA YAYILMASI

Ömer b. Abdülaziz, kendisi ve ailesiyle topluma öncü ve

örnek oldular. Saltanat hırsından, israf ve ihtişamdan uzak

hayat yaşadılar. Emevi hanedanının da valilerin de hayatları

belli bir disipline sokuldu. Halkın üzerinde baskı ve zulme

son verildi. Vergilerde belli bir adalet sağlandı. Halkın devlete güveni arttı. Bu zamana kadar devletten kaçırabildikleri

zekatları, fazlasıyla vermeye başladılar. Valiler de “Halk,

Ömer’in başa geçtiğini işitince akın akın fitre ve zekatlarını

vermeye başladılar” diyordu.

Bütün bu gelişmeler sonucunda toplumda belli bir sosyal

denge ve sosyal adalet gerçekleşti. Öyle ki valiler, kendi

bölgelerinde topladıkları zekatları dağıtacak fakir bulamaz

hale geldi. Zira, toplumda zekata muhtaç olanlar, Ömer b.

Abdülaziz döneminde zengin olmuşlardı. Zenginler de zekatlarını kimlere verecekleri konusunda hayli zorlanmışlardı.

İmadüddin Hlil’in de naklettiği gibi Afrika bölgesinin zekat görevlisi Yahya b. Said, durumu şöyle dile getiriyordu:

“Ömer b. Abdülaziz, Afrika’nın zekatını toplamak ve fakirlere dağıtmak üzere beni bölgeye gönderdi. Zekatı topl adık, fakat verecek fakir bulamadık. Ömer b. Abdülaziz, İslami ahkamı gerçek anlamda uyguladığı için insanları zenginleştirdi. Bu zekatlarla artık köle satın alıp azat ediyorum.”

Süyuti naklediyor:

“Ömer b. Üseyd diyor ki: “Allah’a yemin ederim ki

Ömer b. Abdülaziz’in ölümüne kadar bize yanında büyük

malla gelen adam; bunu fakir bildiklerinize dağıtın derdi.

Ancak dağıtılacak kimse bulunamadığı için getirdiği mallarla geri dönerdi. Çünkü Ömer, bütün insanları zenginleştirmişti.”

Ömer b. Abdülaziz zekat verenlerin sayısı ve zekat gelirlerinin miktarı arttı. Onun yaşantısındaki ihlası görenler

“Koşusu açken tok yatan bizden değildir” düsturunun şuuruna vardılar ve zekat borçlarını fazlasıyla ödemeye başladılar.

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İbnü’l-Cevzi anlatıyor:

“Ömer’in yanına Medine’den bazı insanlar gelmişti.

Ömer onlara şurada ve şurada oturan yoksullara ne oldu diye

sordu. Onlar da “Oradan ayrıldılar Ey Müminlerin emiri,

onlar da zengin oldular” diye cevap verdiler. Önceleri bu

yoksullardan bazıları, misafirlere odun satıyorlardı. Birisi,

son hallerini şöyle tasvir ediyordu: ‘Allah, bizi odun satmaktan kurtardı. Çünkü Halife’nin verdikleri bize yetiyor’ diyordu.”

Tağlip bölgesi zekat görevlisi İbni Cahdem şöyle diyordu:

“Bu bölgeden topladığım zekatı, onların fakirlerine dağıttım. Her adama iki üç hisse verdim. Tağlip’den ayrıldığımda

hiç yoksul kalmamıştı.”

Zeyd b. Hattab’ın torunlarından biri anlatıyor:

“Ömer b. Abdülaziz, iki buçuk yıl yani otuz ay halife olarak görev yaptı. Ölünceye kadar bize büyük mallarla gelen

bir adam ‘Bunu fakir bildiklerinize dağıtınız’ derdi. Ama

verecek kimse bulamadığımız için mallarını alıp geri dönerdi. Zira Ömer, halkı zenginleştirmişti.”

Ömer, Kufe valisine şöyle bir mektup göndermişti:

“Gönderdiğin yazıda yanında asker maaşından kalan

maldan söz ediyorsun. Onu öncelikle borçlanıp da darda

kalanların borçlarına harca. Sonra evlenemeyenleri evlendir”

diyordu. Vali, denilenleri yaptığı halde yine paranın arttığını

yazıyordu. Ömer de valiye “O malla zımmileri güçlendir.

Çünkü onlar, bizim himayemizdedir” diyordu.

Zımmiler, İslam idaresini kabul eden Yahudi ve Hıristiyanlardır. Ömer, bunların kendi dinlerine göre yaş amaları

konusunda geniş imkanlar tanımıştır. Mabetlerine dokunulmayacak, din eğitimi yapan papazlar, hahamlar islama dil

uzatmamak, islamın emir ve yasakları aleyhinde konuşmamak şartıyla serbestçe din eğitimlerini yapabileceklerdi.

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Kendi yerlerinde yeni bir mabet yapmalarına ve buraya vakıfta bulunmalarında bir engel yoktu.

Basra valisi Adiy b. Erat, “İnsanlar öyle bolluğa kavuştular ki azgınlaşmalarından korkuyorum” diye halif eye dert

yanıyordu. Ömer de: “Maiyetindeki halka bu durumdan dolayı Allah’a şükretmelerini söyle” diye cevap yazıyordu.

Umman’da toplanan zekatı dağıtacak yoksul kalmadığı

anlaşılınca artanı Basra’ya gönderilmiş ancak orada da dağıtacak kimse bulunamayınca zekatlar geri gönderilmişti.

Şam’dan Irak’a gönderilen zekatı da verecek kimseler bulunamamıştı. Ülkenin her tarafında durum aynıydı.

Bir gün hizmetlilerden biri, beygirinin yuların çekiyordu.

Ömer ona sordu:

-İnsanlar ne durumdalar?

Hizmetlinin cevabı ilginçti:

-Sen, ben ve şu beygirin dışında bütün insanların durumu çok iyi.

Çok basit ve çok anlamlı bir cevap… Refahın tabana yayılışının en güzel ifadesi…

DEVLET GÜVENCESİ

İslam devletinde sosyal adaletin sağlanmasında en önemli

gelir kaynağı zekattı. Ondaki zenginden alınıp fakir ve yoksula dağıtılma özelliği, soysa adaletin ve sosyal güvencenin

temelini teşkil ediyordu. Valilere fakirleri kollama konusunda tam yetki vermişti. Ömer b. Abdülaziz, ihtiyacın devlet

bütçesinden karşılanamadığı durumlarda merkezi bütçeden

karşılanacağı garantisini vermişti.

Toplanan zekatlar, öncelikle kendi bölgelerinin ihtiyaçları için harcanacaktı. Orada dağıtılacak fakir bulunamazsa

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komşu vilayetlere gönderilecekti. Buna rağmen zekat dağıtımı gerçekleştirilemediği takdirde ertesi yıla devredilirdi.

Burada zekat verecek durumda olanların sorumluluklarını

yerine getirmeleri, elbette takdir edilecek bir olaydır. Ama

fakirlerin de ihtiyaçlarından fazlasını almayarak hakkına razı

olması, bundan daha önemlidir. Her iki durum da günümüz

toplumuyla karşılaştırıldığı zaman durum daha iyi anlaşılacaktır.

Onun için bu refah dolu hilafet dönemini yaşayan ve tadına bir türlü doyamayan Müslümanlar, gördükleri bu mükemmel adaleti gelecek nesillere zevk ve heyecanla anlatmışlardır. Büyük tarihçi ve müfessir İbni Kesir, bunu şöyle

dile getiriyor:

Ömer b. Abdülaziz’in memurları, çarşı ve pazarlarda “Ey

borçlular! Ey evlenmek isteyenler! Ey fakir ve muhtaçlar!

Ey yetimler! Neredesiniz? Gelin, nasibinizi alın” diye bağırıyorlardı. Öylelikle Ömer, bütün insanları zengin yaptı.”

Başka bir ifadeyle zekat verecek fakir bırakmadı.

Borçlular, muhtaçlar, fakirler, yetimler halifenin huzuruna geliyorlardı. Kendilerine Beytülmalden her birinin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mal veya para veriliyordu.

Hatta Ömer b. Abdülaziz, ihtiyaç sahiplerine maaş bağlıyordu. Maaş bağlanan kişi ölse bile maaşı kesilmiyor, geride

kalan varisleri de yoksulsa onlara ödenmeye devam ediliyordu. Bu durum, günümüzdeki emekli maaş sistemiyle bazı

yönlerden benzerlik arz ediyor.

Ömer, ‘mesakin’ kavramı içinde mahpuslara da yer veriyordu. Mahpusların eş ve çocuklarının yoksul kalmamaları

için onlara da maaş bağlanmasını emretti.

Yine Ömer b. Abdülaziz, valiler gönderdiği fermanda

borçlu kimselerin borçlarının ödenmesini emretti. “O kimsenin evi, atı ve hizmetçisi olduğu halde borçlu duruma düşmüşse bunların da o kişinin zaruri ihtiyaçlarından olduğu

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kabul edilerek o borçlunun tam ihtiyaçlarını giderin” diyordu.

Bu konuda en önemli şartı, kişinin fesat/haram yere borçlanmamış olmasıydı. Zira öyleleri desteklemek, haramı teşvik etmek olurdu. Bunun dışında işlerinin kötü gitmesi veya

takatten/güçten düşmesi sonucu borçlu duruma düşenlere her

türlü desteğin verilmesini istiyordu.

Hatta “Sehmü’l-Gârimin” (Borçlulara Yardım Fonu) bile

kurmuştu. Medine valisi Ebubekir b. Muhammed el-Hazm’e

bir mektup yazarak “Borçlu olarak ölen kimsenin borcunu

ödeyecek kadar malı yoksa bu borcu Beytülmal’den ödeyin”

diyordu.

Mali sebeplerden dolayı evlenemeyenlere de Beytülmalden gerekli yardımların yapılmasına rağmen hazinede hala

mal olduğunu belirten valisine “Öyleyse bölgedeki zımmilere uzun vadeli kredi veriniz” diye yazmıştır.

Ömer, malları zarara uğrayan çiftçi ve tüccarları da d üşünmüştür. Zararların devlet hazinesinden karşılanmasını

emretmiştir. Doğal afetlerin dışında ordunun mahsule zarar

vermesi halinde de zararın derhal devlet tarafından ödenmesini emretmiştir.

Savaşçıların aile ve çocuklarını da devlet güvencesi, günümüz tabiriyle sosyal güvence altına alıyordu. Belazuri’nin

Fütuhu’l Büldan adlı eserinde de zikredildiği üzere savaşa

katılanların eş ve çocuklarını onar dinar maaş bağlardı. Böylece cephede savaşa katılan Müslümanlar, geride kalanların

geçimi konusunda hiçbir endişe duymuyorlardı.

Ömer, Darü’t-Taam, günümüzde ‘Aşevi’ diyebileceğimiz

bir kurum kurarak yoksulların, yolcuların yemek ihtiyaçlarını buradan karşılamıştı. Fakat kendi ailesi ve çocuklarının

buradan bir lokma bile yemesine izin vermemişti. Devlet

memurlarının da burada yemek yemesini yasaklamıştı.

Ömer b. Abdülaziz, sütten kesilme cağındaki ç ocuklara

bile maaş bağlamıştı. Mervan b. Şuca el-Ceziri, henüz ke-

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silmiş bir çocuk iken kendisine 10 dinar maaş bağlandığını

anlatmıştır.

Ömer’in küçük oğlu arkadaşlarıyla oynarken bir çocuk

oğlunu yaraladı. Çocuğu yakalayıp Ömer’e getirdiler. O

anda bir kadının sesi duyuldu.

-O benim oğlum… Yetim… Onu bırakın…

-Ağlama, üzülme dedi Ömer. Yanındakilere sordu:

-Hazine defterine bakın. Ona maaş veriliyor mu?

-Hayır.

-Ona maaş bağlayın, deyince eşi Fatıma:

-Oğlunu yaralayan birisine, bir de maş mı bağlayacaksın,

diye sitem etmeye kalkışınca Halife Ömer:

-O, bir yetim, diyebildi.

Ömer, zımmi statüsündeki gayrimüslimlere de her türlü

yardımı yapıyordu. Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanmasından sonra artan malı zımmilere dağıtıyordu. Hatta zirai

işlerde kullanmak üzere zımmi çiftçilere faizsiz ödünç para

bile veriyordu. Bu durumu bilen birçok gayrimüslim yazarlar, o devri anlatırken Ömer b. Abdülaziz’e Allah’ın rahmetini dileyecek ölçüde iltifat etmişlerdir.

Vali Adiy b. Erat’a yazdığı mektupta şöyle diyordu.

“Zimmet ehline iyi bak, onlara yumuşaklıkla muamele et.

İhtiyar ve fakat malı mülkü olmayanları tespit et. Karınlarını

doyuracak maaş ve giyecek tahsis et. Bu durumda yakın

akrabası varsa onlara da yiyecek ve giyecek temin etmesini

emret. Yaralarını ve hastalarını tedavi edecek tabip bul”

Yolcular için konaklama tesisleri kurdurduğu bilinmektedir. Orada üç gün kadar konaklayan yolculara her türlü imkan sağlanıyordu. Hayvanlarının bakımı da yapılıyordu.

Ulaşacağı yere gidecek parası ve imkanı olmayanlara da her

türlü destek veriliyordu. Hatta bu hususu birer genelgeyle

tüm valilere bildirmişti.

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Buna rağmen zekattan artan para varsa hacca gitmek isteyenlere de ödenek ayrılıyordu. Halife, hacıların geçtikleri

yolların güvenliğinin sağlanmasını emretmiştir. Hac esnasında okunmak üzere insanları Allah’ın emirlerine uymaya,

yasaklarından kaçınmaya, adalete ve hakka riayet etmeye

çağıran mektup göndermiştir.

Ömer b. Abdülaziz’in Emeviler döneminde islamı yeniden yaşanabilir bir hayat tarzı olarak topluma takdimde örnek oluşu, istenirse her dönemde islamın bir sistem olarak

yaşatılabileceği konusunda güzel bir model olmuştur.

Ömer b. Abdülaziz, halifeliği süresince halkın ihtiyaçl arını gidermeyi, açları doyurmayı her şeye tercih ederdi. Mesela önceki hükümdarlar her sene Kabe’nin örtüsünü değiştirirlerdi. Halifeliğinin ilk hac mevsiminde Mekke’de Kabe’nin örtüsü ve diğer hizmetlere bakmakla görevli olan

memuru, halifeye mektup yazarak örtünün değiştirilmesinin

zamanı geldiğini söyler. Ömer, ona şöyle cevap verir:

“Ben, buraya yapılacak harcamayla aç kimselerin karınlarını doyurmayı, Kabe’nin etrafına sarılacak örtüye harcanmasına tercih ederim. İhtiyacı olup da durumunu öğrenmiş

olduğum bir kimsenin ihtiyacını karşılama, benim için daha

büyük bir hizmettir.”

Onun bu tutumunu herkes biliyordu. Bir gün Kufe’den

bir dul kadın gelip halini arz eder:

“Müminlerin emiri, ben ve üç yetim kızım senin dağıttıklarından hiç yararlanamadık.”

Perde arkasından seslenen bu kadına Ömer, “Akşamleyin

gel de ihtiyacını karşılayayım” der. Sonra pişman

olur.”Hayır, hayır… Ya akşama kadar yaşayamazsam…

Hemen şimdi git. Fatıma’ya durumunu anlat, ihtiyacını karşılayalım” der.

Kadın Fatıma’ya gittiğinde Ömer de abdest almak için

eve girer. Kadın, Fatıma’nın halifenin eşi olduğunu bilmedi-

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ği için “Ne biçim kadınsın. Şu adamdan hiç çekinmiyor musun? Örtünü başına alsana” diye çıkışır.

Kadın, halifeyi hiç görmediği için çok süslü giyinmiş, etrafında pek çok korumaları bulunan, sarayına merasimle

gelip giden birisi olarak hayal etmiştir. Onun için geldiği

evin halifenin konağı olduğunu, gelen insanın da halife olduğunu bir türlü kabullenememişti. Halbuki o, sarayda değil,

basit bir evde oturuyordu. Mütevazı bir hayat sürüyordu.

Halifenin eşi Fatıma, kadının derdini dinledi. İhtiyaçların

tespit etti. Ömer de Kufe valisine talimat vererek bu kadına

ve çocuklarına yetecek kadar maaş bağlanmasını emretti. Bu

olay, fakir fukarayı gözetmesiyle ilgili örneklerden sadece

birisidir.

Adaletin uygulanması konusunda da çok hassastı. Suç

unsurları tespit edilip hakim karşısına çıkarılmadıkça kişiye

ceza verilemeyeceği kuralını getirmişti. Bir gün yanına bir

hırsız getirilmişti. Adam, kendisini hırsızlık yapmaya zorlayan sebepleri anlatınca Ömer, adamı mazur görüyor ve kendisine bir miktar dirhem verilmesini emrediyor. Onun bu

hali, kıtlık döneminde hırsızlık yapmak zorunda kalan kimselere büyük dedesi Hz. Ömer b. Hattab’ın uygulamasını

hatıra getiriyordu.

ŞEHİR EFSANELERİ

Ömer b. Abdülaziz döneminde bırakın aç kimseyi, zekat

verecek fakir bile kalmamıştı. Adalet ve merhametinden

herkes yararlanırdı. Bu, tarihi bir gerçekti.

Bu dönemde bir halk inanışı vardı;sadece insanlar değil

vahşi hayvanlar bile tok geziyordu. Bu düşünce, halk arasında öylesine yayılmış ve yerleşmişti ki aç kurt kalmadığı için

onlar bile koyunlara, kuzulara saldırmıyorlardı. Hatta kurt ile

koyun birlikte dolaşıyorlardı.

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Buna benzer şehir efsanelerinden birinde Malik b. Dinar

şöyle anlatıyor:

“Ömer b. Abdülaziz halife olunca dağlarda sürüleri otlatan çobanlar:

-İnsanların yönetimini yüklenen bu Salih insan kim, diye

sormuşlar.

-Yeni halifemiz, diye cevap verilince:

-Salih bir insanın halife olduğunu nereden anladınız, diye

sorulduğunda çobanlar:

-İnsanların başına adil bir halife geçince kurtlar kuzulara

saldırmaktan vazgeçiyorlarmış, diye cevap verirler.

Benzer bir şehir efsanesini de Muhammed b. Uyeyne anlatıyor:

“Kirman bölgesinde Ömer b. Abdülaziz döneminde sürüleri otlatıyorduk. Koyunlar ve kuzular, kurtlarla ve vahşi

hayvanlarla birlikte geziyorlardı. Bir gün bir kurdun bir kuzuya saldırdığını gördük. O zaman bu adil ve Salih kişinin

yani Halife Ömer’in vefat ettiğini anladık.”

Bu ve benzeri hikayeler, Hasan el-Kassab’dan ve Musa b.

Âyan’dan gelen rivayetlerde de geçmektedir. O dönemde

böylesi rivayetler dilden dile dolaşmaktaydı. Ancak bunlar,

hayvanların doğasına uymamaktadır. Bu ve benzeri rivayetler, Celalettin es-Süyuti’nin Halifeler Tarihi adlı eserinde

ısrarla zikredilmektedir. Aslında bunlar, birer şehir efsanesidir ama bir yönden de halkın Halife Ömer’in adaletine ve

merhametine ne kadar çok güvendiklerinin delilleridir. Anlatılanlar, mucize veya keramet değildir. Sadece birer şehir

efsanesidir.

Muhterem Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı hocam da

“Bunların hepsi uydurmadır. Bir insanı methetmek gerek iyorsa olmayacak şeylerle değil, yaptıklarıyla methedilmelidir.” diyerek bu şehir efsanelerine itirazını net biçimde ortaya koymaktadır.

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DALKAVUK ŞAİRLERE KARŞI TAVRI

Önceleri şiir ve eğlence gecelerinin düzenlendiği sarayda

artık farklı bir hava vardı. İlmi toplantılar, hadis sohbetleri

yapılıyordu. Oralarda dalkavuk şairlere, devletten ulufe k oparmaya alışık avantacılara yüz vermiyor, devlet kasasından

para ödemeyi tercih etmiyordu.

Ömer b. Abdülaziz, fakir fukaranın dostuydu. Zalime

karşıydı, mazlumun yanındaydı. Ancak sultanları eğlendiren,

onları övüp bol bahşişler alan dalkavuklar ve şairler, bir

türlü Ömer’in yanına girmeye imkan bulamıyorlardı. Bu,

onlar için ölümden beter bir yıkımdı. Aslında onlar, bir bakıma o devrin medyası niteliğindeydi. Ömürleri boyunca

çalışmadan bolluk içinde yaşamaya alışmışlardı. Çalışmak,

didinmek, çabalamak onlara göre değildi. Para verenleri

överek göklere çıkarırken vermeyenleri de hiciv yoluyla linç

ediyorlardı. O, bunları hiç umursamıyordu. Bu yüzden o

şairler, eski Emevi halifelerini mumla arıyorlardı.

Ömer b. Abdülaziz, alimlerle sohbet etmeyi severdi. Onları bekletmeden içeri alır, saatlerce konuşurdu. Ancak, özelliklerini ve şiirlerini daha önce yakından bildiği şairler, kapıda günlerce bekledikleri halde bir türlü yanına giremezlerdi. Bir gün devrin alimi ve halifenin yakın arkadaşı ve danışmanı Reca b.Hayve’ye başvurdular. Halifeyle görüşebilmek için ondan yardım istediler. Reca, onları dinlemekle

yetindi fakat Halifeye bir şey söylemedi. Ondan sonra kapıda beliren Adiy b. Erat’a yaklaştılar. Sözcüleri konumundaki

şair Cerir el-Hatfi:

-Ey bineği salıveren süvari, dem senin demindir. Ne olur,

halimizi halifemize bildir de ihtiyacımızı unutmasın, diye

yalvardı.

Ömer b. Abdülaziz’in dalkavuk şairlere karşı tavrını

Cûde es-Sahhar, şöyle anlatıyor:

Adiy, halifenin huzuruna geldiğinde şöyle dedi:

Beşinci Raşit Halife Ömer b. Abdülaziz

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-Ey müminlerin emiri, şairler kapında bekliyorlar. Onların okları zehirlidir, sözleri de delicidir.

-Yazık sana Adiy, benim şairlerle ne işim olabilir ki?..

-Müminlerin emiri, Resulullah (sav) şairleri dinlermiş ve

onları ödüllendirirmiş. Hatta Abbas b. Mirsad, övgü şiirleri

okumuş da Resulullah (sav) ona elbiseler hediye etmişti.

Halife, onun şiirlerinden birkaç beyit okumasını istedi.

Adiy’in okuduğu mısralar hep Allah, Peygamber ve Kuran

sevgisi