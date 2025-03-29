Betül Yıldırım Basketbol milli takımı seçme kampına davet edildi.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Çorum Basketbol Yıldızları antrenörü Murat Çalışkan Basketbol Federasyonu tarafından yapılan taramalara katılan Betül Yıldırım’ın 10-12 Nisan tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan kampa davet edildiğini söyledi.

23 Nisan Ortaokulu öğrencisi ve aynı zamanda Basketbol Yıldızları Spor Kulübü sporcusu Betül Yıldırım 2013 doğumlu.

Milli takım hocaları gözetiminde yapılacak bu kamptaki çalışmalar sonunda milli takım alt yapısına alınacak isimler belirlenecek.