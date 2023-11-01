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100. Yıl Cumhuriyet Kupası Bilardo turnuvasında şampiyonluğu Ali Misket kazandı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı anısına Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası 3 Bant turnuvasında 32 sporcu mücadele etti.

Olimpik Yüzme Havuzu Bilardo Salonu’nda yapılan turnuvanın final müsababasında Ali Misket ile Fatih Bayar karşılaştı. Final maçını kazanan Ali Misket turnuvada birinciliği alırken Fatih Bayar ikinci olurken Murat Yurt üçüncü Ferhat Kireç ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları verildi.