Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, rakiplerinin kendisinden daha fazla istediğini kendilerine yakışmayan bir görüntü vererek yakışmayan bir sonuz aldıklarını belirterek rakibi tebrik etti.

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak adına kritik maçta Yahşihanspor deplasmanında rakibine ilk yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup olan Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer kötü başladıklarını ikinci yarıda toparlandıklarını son yarım saati rakip ceza sahası içinde oynamalarına karşın beraberlik golünü bulamadıklarını söyledi.

Eğer ‘Ligde son sıralarda bulunan rakibimize karşı ilk yarıda hiç iyi bir görüntü vermedik. Bize yakışmayan bir sonuç aldık. Rakibimizin lige tutunabilmesi için ciddi olarak hazırlandığı, maçı bizden daha fazla istediler ve kazandılar. İlk yarıda maç dengeli giderken iki yan toptan yediğimiz gollerle soyunma odasına 2-0 geride girdik.

İkinci yarıda oyunu tamamen rakip alana yıktık ve önemli pozisyonlar bulduk. Bu baskımız sonunda 63. dakikada bulduğumuz golden sonra rakibimizin de on kişi kalması ile maç rakip ceza sahası içinde oynandı. Bu kadar baskıyı kurmamıza rağmen rakip savunmayı ve kaleciyi geçmeyi beceremedik.

Şartlar ne olursa olsun rakibimizi üstün mücadelesinden ve aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Biz biran evvel toparlanmamız gerekiyor. Son haftalardaki kötü gidişe son vermek için bugünden itibaren hafta sonu sahamızda oynayacağımız Eflanispor maçına hazırlanacağız. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan bu mağlubiyet için özür dileriz ancak onları pazar günki maçta yine yanımızda görmek istiyoruz’ dedi.