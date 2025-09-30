Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı eksiklerine rağmen bu zorlu maçtan bir puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Takım olarak eksiklerimize rağmen güçlü rakibimiz önünde maça tutuk başladıklarını belirten Bölükbaşı ‘ Bugün için bizim açımızdan 1 puan iyi diyebilirim çünki eksiklerimize rağmen oynamay Bizim iki senedir oynadığımız bir oyun var. Geçen seneden bu zamana oturttuğumuz bir oyun var. Bir dönem onu unuttuk ama şu anda tekrardan hatırladık. Oyuncular son dakikaya mücadele ettiler. Bir dakikada bile oyunu bırakmadılar. Gerye düşmemize rağmen oyuna tekrardan gelmeyi bildiler. O anlamda çok mutluyum oyuncularımın eforundan. Tabiki zaman içinde daha iyi olacağız. Çorum FK’ya da başarılar diliyorum’ dedi.

Muhabir: Halil Öztürk