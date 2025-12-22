Olimpiyat Şampiyonu İşitme Engelliler Milli Takım Teknik Direktörü Ramazan Karacif’den Vali Ali Çalgan’ı milli takım forması.

15-26 Kasım tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenen 25 Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunları’nda beş ülkeden 16 ülkenin mücadele ettiği Olimpiyatlarda şampiyon olan milli takım Teknik Direktörü Ahmet Karacif beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Futbol Federasyonu Antrenör Eğitmeni ve ilimizde devam eden kurs hocası İsmet Kamak ile birlikte Vali Çalgan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında milli takımın Olimpiyat Şampiyonluğu hakkında bilgiler verdi. Vali Çalgan’da Olimpiyat Şampiyonluğu nedeni ile tebrik etti ve başarılanının devamını diledi.

Ziyaret sonunda Ramazan Karacaf, Vali Çalgan’a ismi yazılı milli takım forması hediye etti.

Karacif, daha sonra beraberinde İsmet Kamak ve Atalay Karacif’le birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da hazır bulundu. Aşgın, kazanılan başarıdan dolayı Ramazan Karacif ve nezdinde millileri tebrik ederken, Çorum’un sembolü saat kulesinin maketini hediye etti. Karacif de Aşgın’a isminin yazılı olduğu mili takım forması verdi.