Çorum'un Kargı ilçesine 'Botanik Konseptli' sosyal tesis yapılacak.

İlçede uzun yıllardır ihtiyaç duyulan Sosyal Tesis Projesi’nde çalışmalar resmen başladı.

Modern, güvenli ve doğayla uyumlu bir anlayışla inşa edilecek olan tesis, botanik konsepti ile bölgesinde örnek gösterilecek nitelikteki tesislerden birisi olacak. Çayır mevkiinde inşa edilecek olan tesis tamamlandığında Kargı halkı burada nezih bir ortamda vakit geçirme imkanı bulurken, sosyal tesisin sunduğu tüm olanaklardan en iyi şekilde faydalanabilecek.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, seçim döneminde söz verdikleri Sosyal Tesis Projesi’ni hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını belirterek, ‘söz verdik, yapacağız” dedi.

Kargı’ya çok modern, uzun yıllar hizmet verecek örnek bir sosyal tesis kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Dereli, tesisi mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak, hizmete sunmayı planladıklarını vurguladı.

Başkan Dereli, Sosyal Tesis Projesi’yle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çayır mevkiinde belediyemize ait alanı bir süre önce temizleyerek kullanılabilir hale getirdik. Yıllardır bakımsız durumda olan bu bölgenin bir kısmına, vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği geçici bir alan oluşturduk. Asıl büyük projemiz tamamlanana kadar hemşehrilerimizin buradan yararlanmasını istedik. Şimdi ise sözünü verdiğimiz büyük projeyi hayata geçirmek için kollarımızı sıvadık. Söz verdik, yapacağız. İlçemize çok modern, uzun yıllar hizmet verecek örnek bir sosyal tesis kazandıracağız. İnşallah bu projeyi de tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız, hayırlı olsun”