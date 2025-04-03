AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, CHP’nin "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaparak esnafa destek oldu.

CHP tarafından başlatılan 'boykot çağrıları' esnafta karşılık bulmadı. AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç’un yanı sıra, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı, Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir ve partililer esnafa destek olarak boykot çağrılarını boykot etti.

Nuh Aluç, “İlçemizin kıymetli esnaflarını ziyaret ettik. Yerli markalarımızdan alışveriş yaparak esnafımıza destek olmaya devam ettik. Şehrimizin ekonomisini ayakta tutan, emek veren tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.