Arca Çorum FK, dün kendi sahasında küme düşmesi neredeyse kesinleşen eksi 28 puanla ligin dibinde yer alan Adana Demirspor'u konuk etti.

GENÇLER FUTBOL DERSİ VERDİ

Maçtan önce oyuncularının çoğu Süper Lig'den oluşan Çorum FK'nın 7-0, 8-0 gibi kazanacağı herkes tarafından konuşuluyordu ama maçın ilk yarısında Adana Demirspor'un 17-18 yaşındaki gençleri bizim futbolculara adeta futbol dersi verdi.

Maçın 6.dakikasında kırmızı siyahlılar Mame Thiam ile öne geçerken, ardından Mame Thiam'ın iki golü ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Ardından Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içinde çok net gol pozisyonundan yararlanamayınca Adana Demirspor'un genç yetenekleri Çorum kalesini yoklamaya başladı ve 22.dakikada harika bir golle eşitliği sağladı.

Bu golün ardından kırmızı siyahlılar neredeyse hiç pozisyon bulamazken, Adana Demirspor, ilk yarının son dakikalarında boş kaleye gol atmadı.

TARAFTARLAR YUHALADI

Oynanan futbol stada gelen taraftarları ve ekran başında Çorum FK sevdalılarını çileden çıkardı.

Devre arasına girmeden taraftarlar futbolcuları yuhaladı. Devre arasında ise kaptan Yusuf Erdoğan taraftarların yanına giderek ikinci yarıda maçı kazanacaklarını söyledi.

Kırmızı siyahlılar 80.dakikayada ölüp ölüp dirilirken, zor olsa da maçtan 4-1 galip ayrılmayı başardık.

FUTBOLUN REHAVETİ KALDIRMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖRDÜK

Bu maçta da olduğu gibi futbolun rehaveti kaldırmadığını bir kez daha gördük. Rakibi küçümseme gibi bir yanlışın içine girilince milyon Euro'ya kurulan bir takımın 17-18 yaşındaki gençlere futbol anlamında nasıl ezildiğine şahit olduk.

Hüseyin Eroğlu ve öğrencilerinin bu maçtan çok fazla ders çıkarması gerekiyor.

Yoksa koca bir senenin emeği boşa gidecek.

Umarız takım toparlanır ve Sarıyer maçına daha iyi hazırlanır.

Deplasman fobisi devam eden kırmızı siyahlıların İstanbul'da Sarıyerspor maçı ile hem deplasman fobisine hem de zirveye yeniden tırmanmak için seri başlatır.