Geçtiğimiz hafta oynanan İstanbulspor maçında Hüseyin Eroğlu tarafından maç kadrosuna alınmayan Arca Çorum FK'nın sol beki Erkan Kaş, bugün saat 14:30'da oynanacak Serikspor maçı ilk 11'inde yer aldı.
Arca Çorum FK'da Hüseyin Eroğlu'nun yerine getirilen Uğur Uçar, geçtiğimiz hafta maç kadrosuna alınmayan Erkan Kaş'a ilk 11'de görev erdi.
Çorum FK'nın Serikspor ilk 11'i şöyle; Kalede Sehic defansta Arda, Sinan, Erkan, Üzeyir, orta sahada Fredy, Ferhat, Pedrinho, Yusuf, Samudio, forvette Mama Thiam
Muhabir: Fatih Battar