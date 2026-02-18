Trendyol 1.Lig ve Süper Lig'de en çok ceza alan 6 kulüp içerisinde yer alan Arca Çorum FK, bu hafta da Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, ligin 25. haftasında yaşanan çeşitli ihlallerden dolayı, Çorum FK'yı PFDK'ya gönderdi.

Çorum FK'nın yanı sıra ligde Alagöz Holding Iğdır FK, Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Atko Grup Pendikspor'u 25. haftada gerçekleştirdikleri çeşitli ihlaller sebebiyle disipline gönderildi.

Ayrıca Bandırmaspor'un Senegalli futbolcusu Amidou Badji de kural dışı hareketi nedeniyle disipline sevk edildi.