Arca Çorum FK, Vanspor maçının ikinci yarısında Yusuf Erdoğan ile kaleci Çağlar arasındaki bu pozisyon da tribünlerin penaltı beklentisine neden oldu.

Sol kanattan savunma arkasında topla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldığı anda topa dokundu ve kaleci Çağlar’ın dizinden seken top kornere gitti. Ancak pozisyonun devamında Çağlar ile çarpışan Yusuf Erdoğan yerde kaldı.

Tribünlerin ve sahadaki futbolcuların penaltı beklentisi karşısında maçın hakemi Turgut Doman kaleciyi göstererek kaleci Çağlar’ın topa dokunduğunu sonrasında çarpışma olduğunu belirterek korner atışı verdi.

Kale arkası kamerasından yapılan çekimde bu pozisyon net olarak görülüyor.