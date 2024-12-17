Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer takım olarak büyük saygıyı hak ettiklerini söyledi.

Eğer, grubun en güçlü şampiyonluk adaylarından Karadeniz Ereğlispor deplasmanında inanılmaz bir mücadele örneği verdiklerini belirtti.

Geçen haftayı oynamadan üç puanla geçtikleri için Karadeniz Ereğli maçına çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eğer ‘İlk yarıdaki etkili oyuumuz ile galibiyeti kaçıran tarafın biz olduğunu düşünüyorum.

Rabikimizi çok iyi analis ederek hafta boyunca bu zorlu maça hazırlandık. Bu maçtanda puan yada puanlar alarak ayrılmak için çok mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk. İlk yarıda bu istediklerimizi yaptık ve belkide bu yarıda rakibimize hiç oyun alanı bırakmadan 2-3 net pozisyona girdik bunlardan yararlanamadık. 25. dakikada Fatin Serkan’ın penaltı golü ile öne geçtik ve soyunma odasına önde girmeyi başardık.

İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol biraz olsun bizi etkilese de hemen toparlanıp takım savunmasında oyunu inanılmaz bir şekilde sadık kalan oyuncularımla kontrataklarla skoru artırabilecek pozisyonları buldular ancak bu pozisyonları istediğimiz gibi sonuçlandıramadık.

En büyük sıkıntımız futbolun doğasında olan futbolu soğutmalarda bize her hafta 12-13 dakika uzatma verilmeseni anlamıyorum. Bir devrenin üçte birlik süresi kadar ekstra bir uzatma süreleri oynuyoruz. Tecrübesiz takım olmamız oyun süresini bu kadar uzatmanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Şartlar ne olursa olsun ben bugün olağanüstü performans sergileyen bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Bu hafta sonu sahamızda oynayacağımız Geredespor maçına tüm Çorumlu futbol severleri bekliyorum’ dedi.