Bölgesel Amatör Lig 5. grupta 13 maçlar sonunda ilk iki yarışı iyice kızıştı.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor grubun namağlup lideri Karadeniz Ereğlispor deplasmanında 1-1 berabere kalarak yarışa heyecan kattı.

Mimar Sinanspor bu beraberlik ile grubun en fazla berabere kalan takımı oldu ve 13 maçın 6’sından beraberlik ile ayrıldı ve grup en az mağlup olan takımlarından birisi oldu.

Grupta şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Çankırı FK evinde Çilimli Belediyespor’u 2-0 yenerken Bartınspor ise Giderespor deplasmanından aynı skorla galip dönerek zirveye yaklaştı.

Çubukspor da Çanşambaspor deplasmanında aynı skorla kazandı ve yarışa 'devam' dedi.

Sinopspor da Sorgun Belediyespor deplasmanında kazanarak ilk iki iddiasını sürdürdü. Taşköprüspor ile Eflanispor ise 2-2 berabere kalarak haftayı ikişer kayıp puanla tamamladılar.

Ligde 14. hafta maçları pazar günü oynanacak. Mimar Sinanspor sıralamada kendine en yakın konumdaki Geredespor ile sahasındaki maçı kazanarak üst sıralara tutunmak istiyor.

Grupta haftanın kritik maçında Çubukspor ile Çankırı FK takımları arasında oynanacak.