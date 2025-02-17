Kadınlar 3. ligde ilk maçında sahasında Kırşehirspor FK’’yı 3-1 yenen Buharaspor lige galibiyet ile başladı.
Geçen sezon U 17 liginde mücadele ettikten sonra bu sezon 3. lige katılan Buharaspor sezonun ilk maçında cumartesi günü Nami Avluca sahasında Kırşehirspor’u konuk etti.
Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.
İkinci yarının ilk dakikalarında Kırşehirspor Elif Nur’un attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Buharaspor kadın futbol takımı 69. dakikada ve 76. dakikalarda Edanur’un attığı gollerle rakibi önünde 2-1 öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında ise Rabia maçın skorunu belirledi: 3-1