Buharaspor Kadın futbol takımı ligdeki dördüncü ilk yarının son maçında bugün sahasında Kayseri Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kadınlar 3. ligi 20. grupta ilk yarının üçüncü haftasında ertelenen maçlar bugün oynanacak.

Ligde ilk üç maçında bir galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan ve 4 puanla üçüncü sırada bulunan Buharaspor ilk yarının son maçında bugün saat 14’de Nazmi Avluca sahasında Kayseri Gençlerbirliği takımını konuk edecek.

Grupta ilk yarının son haftasının diğer maçında son iki sırada yer alan Kırşehirspor ile Kırıkkale Metropolspor takımları karşılaşacak.

Konuk takımda ligde üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alarak 7 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Nazmi Avluca sahasındaki maçı İlhan Aycan yönetecek yardımcılıklarını ise Bahar Çakıcı ve Nezgidar Abukan yapacak.