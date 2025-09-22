Çorumlu futbolcu Burak Seres yeni sezon için Manavgat Belediyespor ile anlaştı.

Çorum Gençlerbirliğinden yetişen ardından Ankaraspor alt yapısı ve A takımda forma giydikten sonra bir çok takımda forma giyen Burak Seres iki dönemde Çorum FK’da oynadı.

Geçen sezon BAL takımı Karadeniz Ereğli Belediyespor ile şampiyonluk sevinci yaşayah Burak Seres yeni sezon için şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Manavga Belediyespor ile anlaştı.

Öte yandan iki sezon Çorum FK’da forma giyen tecrübeli savunsu oyuncusu Salih Zafer Kurşunlu da yeni sezonda Manavgat Belediyespor forması giyecek.