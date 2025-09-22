Arca Çorum FK Gelişim Liginde hafta sonunda oynadığı dört maçta üç galibiyet bir mağlubiyet aldı.

Kırmızı Siyahlı takım U 16 ve U 17 takımları cumartesi günü evinde Ankara Alkulaspor’u yenerken u 14 takımı ise Kastamonuspor deplasmanında kazandı U 15 takımı ise haftanın kaybeden tek takımı oldu.

Cumartesi günü Devane sahasında oynanan sezonun ilk hafta maçlarında Çorum FK U 16 takımı Ankara Alkulaspor önünde mağlup durumdan maçı 3-2 kazanmayı başararak sezona üç puanla başladı.

Bu maçın ardından aynı sahada oynanan iki takım U 17 kadrolanının maçını Çorum FK sekiz kişi tamamladı. Çok zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta Çorum FK rakibini sekiz kişi tamamladığı maçta 2-1 yenerek üç puanın sahibi olurken kırmızı siyahlı takımın teknik direktörüde kırmızı kart gördü.

Çorum FK U 14 ve U 15 takımları ise sezonun ilk maçında dün Kastamonu’da sahaya çıktılar.

İlk maçta Çorum FK U 14 takımı rakibini 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. İkinci maçta ise iki takım U 15 kadrolarının maçından Çorum FK 2-1 mağlup ayrıldı.