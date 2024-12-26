Okullu Küçük Erkeklerde 23 Nisan Ortaokulu iki maçını da kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Üç okulun mücadele ettiği il birinciliğinde 23 Nisan Ortaokulu ilk maçında şampiyonluktaki en güçlü rakibi olarak görülen Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nu zorlu bir mücadele sonunda 2-1 yenerek büyük avantaj yakaladı.

İkinci maçnda ise Mustafa Kemal Ortaokulu önünde 2-0 galip gelen 23 Nisan Ortaokulu şampiyonluk kupasının sahibi oldu,

Mustafa Kemal Ortaokulu Kaan Arslan. Tuğhan, Ali Kağan. Eymen, Ahmet Emir, Engin, Mustafa Dalkıran, Kerem Çınar, Mustafa Peker, Salih Ensar’lı kadrosu ile üçüncü oldu.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ise İbrahim Çınar, Muhammed, Alptuğ, Ahmet Berkay, Nartuğ, Mustafa, Bahattin Tunay, Hüseyin Mirza ve Ebrar’lı kadrosu ile ikinci oldu.

23 Nisan Ortaokulu Muhammet Sefa, Semih, Ömer, Hüseyin Ayaz, Muhammed Ali Fatih, Hikmet Ege, Emirhan, Berat, Osman Enes, Muat Berk’li kadrosu ile iki maçınıda kazanarak şampiyonluğu kazandı.