Çorum Voleybol Klasman Hakemi Can Acar üç günde iki maç yönetecek. Voleybol Fedeasyonu bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta içinde oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

İlimiz Klasman Hakemi Can Acar hafta sonu kadınlar 2. liginde Samsun’da hafta içinde de Erkekler 1. Liginde Tokat’ta iki maçta düdük çalacak. Can Acar 4 Ocak pazar günü Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda Kadınlar 2. lig 14. grupta lider durumda bulunan Sınav Koleji Samsunspor ile Beşikdüzü takımları arasında oynanacak maçı yönetecek. Bu maçta Acar’ın yardımcılığını ise Tokat’tan Asım Fırat Dicle yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Özben Kırca yapacak,

Can Acar 6 Ocak Salı günü ise Erkekler 1. Voleybol Liginde Niksar Belediyespor ile Ziraat Bankkart takımları arasındaki maçı yönetecek. Tokat Yeni Spor Salonunda saat 14’de başlayacak maçta Can Acar’ın yardımcılığını ilimizden Hasan Olgun yaparken maçta gözlemci olarak ise Sivas’tan Akıner Haspolat yapacak.