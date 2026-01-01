Okul Sporları yıldızlar ve gençler Badminton il birinciliğinde Osmancık okulları yine zirveyi bırakmadılar. Yıldız erkeklerde Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu gençlerde ise Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinciliği kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde yıldız erkekler kategorisinde iki okul mücadele etti. Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu Çağan Boyar, Kıvanç Gökgöz, Furkan Alnıdelik, Musab Şerbetci ve Ömer Anıl Aksoy’dan oluşan kadrosu ile rakibi Salim Akaydın Ortaokulu’nu yenerek bir maçma il birinciliğini kazandı.

Liseli Genç erkekler kategorisinde ise üç okul mücadele etti. Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Hüseyin Utku Özdemir, Eyüp Koçak, Gökhan Alnıdelik, Kutay Gökgöz ve Haşim Kağan Töremiş’den oluşan tadrosi ile iki maçını da kazanarak şampiyon olurken Eti Anadolu Lisesi bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile ikinci Mehmetcik Anadolu Lisesi ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.,

İki okul ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.