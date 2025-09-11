Mimar Sinanspor ile Hattuşaspor arasında oynanan Mini Minikler Futbol Turnuvası'nın final maçını Arca Çorum FK futbolcularından Atakan Cangöz ile Kerem Kalafat da izledi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı'nın final maçı öncesi Arca Çorum FK yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından Atakan Cangöz ile Kerem Kalafat'ı final maçına davet etti.

Kırmızı-Siyahlı iki futbolcu final maçını tribünden minik taraftarlarla birlikte izledi. Daha sonra final maçının ardından sahaya inerek kupa törenine katılan ikili minik futbolculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Tören sonrası minik futbolcuların yoğun sevgisine maruz kalan Çorum FK'nın başarılı futbolcuları hem miniklerle, hem de aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.