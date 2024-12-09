2.Amatör Küme'de Mecitözü Gençlerbirliği ile Kargıserispor karşı karşıya geldi.
Kargıserispor maçtan 2-1 galip ayrıldı.
SAHA: Mecitözü.
HAKEMLER: Ramazan Boyraz, Mevlüt Dişçeken, Bahar Çakıcı.
MECİTÖZÜ GENÇLERBİRLİĞİ: Berkay, Elvan, Gökhan, Resul, Melih Anıl, Muammer, Emirhan, Sezer, Şamil, Kerem, Melih.
YEDEKLER: Gökhan, Engin, Mehmet Ali, Mehmet, Rıdvan, Yunus Emre.
KARGISERİSPOR : Emre Hakan, Işık, Yusuf, Ömür, Mustafa, Enes, Ramazan, Hasan Resul, Fatih Mehmet, Ali, Enes.
YEDEKLER: Emirhan, Arda.
KIRMIZI KART: 90+3. dak. Enes (Kargıserispor).
GOLLER: 14. dak. Melih (Mecitözü Gençlerbirliği), 19. ve 41. dakikalarda Mustafa (Kargıserispor).
Editör: Yüksel Basar