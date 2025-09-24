Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş’un çalışma ekibi netleşti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Çavuş, 10 kişilik teknik kadroyla birlikte görev yapacak.
Yeni sezonda Çavuş’un ekibinde şu isimler yer alıyor:
Hüseyin Eğer – Yardımcı Antrenör
Bulut Ferruhlar – Yardımcı Antrenör
Uğur Yazıcı – Yardımcı Antrenör
Necati Demirhan – Yardımcı Antrenör
Atacan Öztürk – Kaleci Antrenörü
Barış Üzbey – Atletik Performans Antrenörü
Muhammet Fatih Çağlın – Atletik Performans Antrenörü
Tuğberk Yılmaz – Analiz Antrenörü
Levent Kula – Analiz Antrenörü
Mehmet Aktürk – Analiz Antrenörü.”
Muhabir: Fatih Battar