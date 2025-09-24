Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş’un çalışma ekibi netleşti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Çavuş, 10 kişilik teknik kadroyla birlikte görev yapacak.

Yeni sezonda Çavuş’un ekibinde şu isimler yer alıyor:

Hüseyin Eğer – Yardımcı Antrenör

Bulut Ferruhlar – Yardımcı Antrenör

Uğur Yazıcı – Yardımcı Antrenör

Necati Demirhan – Yardımcı Antrenör

Atacan Öztürk – Kaleci Antrenörü

Barış Üzbey – Atletik Performans Antrenörü

Muhammet Fatih Çağlın – Atletik Performans Antrenörü

Tuğberk Yılmaz – Analiz Antrenörü

Levent Kula – Analiz Antrenörü

Mehmet Aktürk – Analiz Antrenörü.”