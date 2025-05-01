2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları hazırlıkları yüzme milli takım kampında Ted Çorum Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Çetin Koçak milli takım antrenörü olarak görev yapacak.

Bugün başlayacak ve iki etap halinde 15 Mayıs tarihine kadar Ankara’da yapılacak olan Parilimpik Yüzme milli takımında dokuz sporcu ile birlikte Çetin Koçak ve 13 antrenör görev yapacak.

Kampta bu yıl içinde yapılacak olan Avrupa Para Gençlik Oyunlarında mücadele edecek milli takım belirlenecek.