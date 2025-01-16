Çetin Koçak Para Yüzme ve Deaf Yüzme Teknik Kurulunda görev aldı.

Ted Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Çetin Koçak Yüzme Federasyonu’nda yeni oluşan kurullarda bu yılda görev aldı.

Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Para Yüzme ve Deaf Yüzme İdari Koordinatörü Okan Terkin gözetiminde oluşan teknik kurulda Başkan Mehmet Ali Albas görev yaparken Çetin Koçak ile birlikte Ali Şahin, Mehmet Bayrak, Burak Şenoğlu, Ali Uzun, Selim Camcı, Mahmut Karakollukçu ve Ahmet Eskalen görev aldı.