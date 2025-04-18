Çorum’da Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasının ardından başlayan Adalet yürüyüşleri devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından bir süre ara verilen adalet yürüyüşü yeniden başlatıldı.

Bahabey Caddesi Hacı Bektaş Veli Parkı önünde toplanan CHP’liler, sloganlar eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlar taşıyan CHP’liler, İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını istedi.

Kadeş Barış Meydanı’nda yürüyüş yapan topluluğa konuşan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “İmamoğlu’na yönelik bu hukuk dışı uygulamaları kabul etmiyoruz. Bu sadece Ekrem İmamoğlu’na değil, halkın iradesine yönelik bir saldırıdır. Bu mücadele sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye’de demokrasinin geleceği içindir. Yürüyüşlerimiz ve demokratik tepkilerimiz önümüzdeki günlerde de artarak devam edecek” dedi.

Yürüyüşe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ile partililer katıldı.