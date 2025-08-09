Çorum Belediyesi, Çorum’un Gastronomi Şehri ünvanı alması için çalışmalara başladı.

Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Projesi kapsamında Gastronomi Şehri başvuru dosyasının hazırlanması için yapılacak her türlü iş ve işlem için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesi talebi görüşüldü.

Gündem maddesi hakkında meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Çorum mutfağının gizli kalmış bir mutfak keşfedilmemiş bir hazine olduğu birçok ünlü yemek şefi tarafından defalarca dile getirildi. Son zamanlarda Çorum Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Çorum Mutfağının ulusal ve uluslararası alanda bilinmesi için bir çabamız vardı. Çorum Mutfağının gastronomi alanında da ki seçkinliğinin tescil edilmesi için UNESCO’ya Yaratıcı Şehirler Ağına bir müracaatımız olacak. Çalışmalarımız başladı. Şuanda ilçelerimiz ve şehir merkezimizde bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar neticesinde de yaklaşık 2027 yılının sonunda da UNESCO’ya bu konu da bir müracaatımız olacak. Şuan Türkiye’de UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı Projesinde Gastronomi Şehri ünvanını almış üç şehir var. Bunlar; Hayat, Gaziantep ve Afyonkarahisar’dır. Bunlarla birlikte dördüncü il olabilmek için biz bu mücadeleyi başlattık. Kararlı bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah meclisimiz takdir ederse buradan alacağımız yetkiyle kuvvetli bir şekilde dosyamızı hazırlayıp müracaatımızı yapacağız” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın yaptığı bilgilendirmenin ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.