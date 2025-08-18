Çorum Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, Milletvekili Mehmet Tahtasız'ı delege seçimlerinde tarafsız olmaya davet etti.

Milletvekilinin temel görevinin parti içindeki farklı görüşler karşısında tarafsız durmak, tüm üyeleri kucaklamak ve örgütün birlik beraberliğini korumak olduğunu vurgulayan Erkan Özbal, açıktan taraf olunmasının hem üyelerin iradesine gölge düşürdüğünü hem de parti içi demokrasinin ruhuna zarar verdiğini kaydetti.

CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Milletvekilimiz Mehmet Tahtasız'a açık çağrımdır.

Sevgili Vekilim, bu uyarıyı ister bir kardeşin veya bir arkadaşın veya yıllarca beraber aynı görüş doğrultusunda siyaset yapmış bir yol arkadaşın ya da aynı partiye mensup bir Belediye Meclis üyesinin uyarısı olarak değerlendir lütfen.

Dün malumunuz partimizin Merkez İlçe Kale Mahallesi delege seçimlerini yaptık.

Sayın vekilim; Cumhuriyet Halk Partisi, köklü demokrasi geleneği ve özgür iradeye duyduğu saygıyla ayakta duran bir partidir. Bu bağlamda, Çorum Milletvekilimiz Sayın Mehmet Tahtasız’ın Çorum CHP Merkez İlçe Delege seçimlerinde açıktan bir listeyi desteklemesini doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.

Milletvekillerimizin temel görevi; parti içindeki farklı görüşler karşısında tarafsız durmak, tüm üyelerimizi kucaklamak ve örgütümüzün birlik beraberliğini korumaktır. Açıktan taraf olunması, hem üyelerimizin iradesine gölge düşürmekte hem de parti içi demokrasinin ruhuna zarar vermektedir.

CHP’nin gücü, üyelerimizin özgür tercihlerinden doğar. Bu nedenle delege seçimlerinde yönlendirmeler illaki olacaktır. Lakin ilimiz milletvekilinin seçim günü kapı önünde bekleyerek oy kullanmaya gelen her üyeye, 'Ben milletvekili olarak şu listeyi destekliyorum' demesi hoş olmamıştır. Sayın Milletvekilinin bu gibi davranışlardan uzak durması, parti içi huzurun ve demokrasi kültürümüzün korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu davranışını milletvekili önseçiminde yapması milletvekilinin ve adaylarının yapması son derece doğal ve normal karşılanabilir. Bu davranış en doğal haklarıdır. Fakat delege seçimlerindeki bu davranış parti üyelerini çoğunu da kırmaktan başka bir işe yaramamaktadır

Bizim anlayışımız, eşitlik, şeffaflık ve örgüt iradesine duyulan koşulsuz saygı üzerine kuruludur. Bu ilkelere sahip çıkmak, hepimizin ortak sorumluluğudur.”