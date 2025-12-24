2026 yılı için asgari ücretin yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıklanmasına bir tepki de CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’dan geldi.

Tahtasız, açıklanan rakamın daha ilan edildiği gün itibarıyla açlık sınırının altında kaldığını belirterek, milyonlarca çalışanın yokluğa mahkûm edildiğini söyledi.

Tahtasız, mevcut açlık sınırının 30 bin liranın üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “Açlık sınırının altındaki bu ücret, yüksek enflasyon karşısında kısa sürede eriyecek bir sefalet ücretidir” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİNİN OLMADIĞI MASADAN ADALET ÇIKMAZ”

Asgari ücret tespit sürecini de eleştiren Tahtasız, işçi kesiminin masada yeterince temsil edilmediğini vurguladı. Tahtasız, “İşçilerin sesinin duyulmadığı, taleplerinin dikkate alınmadığı bir masadan adaletli bir karar çıkması mümkün değildir. Sonuç yine yokluk, yine hayal kırıklığı olmuştur” dedi.

“CHP’NİN TALEBİ 39 BİN LİRAYDI”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin asgari ücret talebinin 39 bin lira olduğunu hatırlatan Tahtasız, bu rakamın en azından çalışanların açlık sınırının üzerinde bir gelir elde etmesini hedeflediğini ifade etti. Ancak bu çağrının karşılık bulmadığını belirtti.

Açıklamasında iktidara da sert sözlerle yüklenen Tahtasız, “Bu anlayış, ‘Bu parayla nasıl yaşarsan yaşa’ demektir. Öğün kıs, ek iş yap, yürüyerek işe git anlayışı kabul edilemez. Milyonlar açlığa ve sefalete mahkûm edilmiştir” dedi.