Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tebrikler için kendisine çiçek gönderilmesi yerine Fillistinliler için Türkkiye Kızılay Derneği’ne bağış yapılmasının daha uygun olacağını açıkladı.

Aşgın, sosyal medya hesabından bu konuda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu kutsal göreve bizleri yeniden layık gören Kıymetli Hemşehrilerim;

Belediye Başkanlığı tebrikleriniz için çiçek yollamak yerine çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 35 bin insanın katledildiği, aylardır ve bu mübarek günlerde bile zulüm altında olan Filistin için Türkiye Kızılay Derneği'mize bağışta bulunmanızı rica ediyor, şimdiden tüm bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum.”