Okul Sporlar Gençler genel ve kızlar Pool 9 Top Bilardo il birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

Golden Break Bilardo Salonu’nda yapılan il birinciliğinde iki kategoride toplam 11 katılım sağladı. Eleme sistemine göre oynanan maçlar sonunda gençler genel kategorisinde Şehit Erol Olcok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yasin Güleç birinci olurken Güzel Sanatlar Lisesinden Talha Enes Aktaş ikinci Mehmetcik Anadolu Lisesi’nden Barak Çapın üçüncü aynı okuldan Ali Gürcü ise dördüncü oldu.

Genç kızlar kategorisinde üç sporcunun mücadelesi sonunda Güzel Sanatlar Lisesi’nden Zehra Arabacı birinci olurken aynı okuldan Melike Çelik ikinci Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi’nden Doğa Damla Demir ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada " 2025 yılının il faaliyeti olan Okul Sporları Gençler Genel ve Kızlar Pool 9 Top Bilardo Şampiyonasına katılan sporcularımızı kutluyorum. Okul Sporları Gençler Genel ve Kızlar Pool 9 Top Bilardo Şampiyonasının gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'a Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva'ya, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkan’a bilardo sporuna göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerimizi iletmek isterim. Müsabakaların sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlayan hakemlerimize, sporcularımıza, büyük özveri gösteren herkese teşekkür ederim’ dedi.