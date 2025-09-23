Masa Tenisi 3. Lig B grubu 1. etap müsabakalarında Çorum Belediyespor erkeklerde Çorum Arenaspor ise kadınlarda oynadıkları yeri maçını da kazanarak ilk etabı lider olarak tamamladılar.

19-21 Eylül tarihleri arasında Muğla’da yapılan Masa Tenisi 3. lig müsabakalarında Çorum Belediyespor B takımı Arda Kekillioğlu, Berat Özdemir ve Ali Aşnas Gül’den oluşan tamamen alt yapısından yetiştirdiği kadrosu kadrosu ile mücadele etti.

Çorum Belediyespor B takımı ilk maçında Trabzon Of Masters MTSK ve Nazilli Belediyespor’u 3-0 yenerken Adana Kozan Gençlerbirliği, İstanbul Modaspor, Çorum Arenaspor ve Çorum Gençlikspor’u 3-1, Tekirdağ Çerkezköy Belediyespor’u ise 3-2 yenerek ilk etabı yedide yedi yaparak lider tamamladı.

Çorum Belediyespor B takımının yedi maçınıda kazanar lider tamamladığı ilk etap ta Çorum Gençlikspor ve Çorum Arenaspor takımları ise 7 maçta üç galibiyet dört mağlubiyet ve 10’ar puanla sekizinci sırada yer aldılar.

Çorum Arenaspor kadın takımı ise Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Arnisa Şeker, ve Eylül Ece Becer’den oluşan kadrosu ile mücadele ettiği ligde yaptığı yeri maçıda kazanarak 14 puanla lider durumda ilk etabı tamamladı.

Muğla Bodved ve Manisa Akhisar Belediyespor takımları ise 6 galibiyet ve bir mağlubiyet ile 13 puanla ikinci sırada yer aldılar.

Kadınlarda Çorum Gençlikspor takımı ise yedi maçta dört galibiyet ve üç mağlubiyet alarak 11 puanla ilk etabı altıncı sırada tamamladı.