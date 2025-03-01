‘Çorum Badminton Oynuyor’ projesinin üçüncü etabı Uğurludağ’da yapıldı.

Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Çorum Badminton Oynuyor prdojesinde daha önce Osmancık ve Mecitözü’nde yapılan müsabakaların üçüncü ayağı Uğurludağ&’da yapıldı.

İlçe Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda 48 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda küçük erkeklerde Erdem Erdemirci birinci Eymen Şahmaz ikinci Tunahan Çakır üçüncü Yusuf Emre Aydın ise dördüncü oldu. Küçük Kızlar kategorisinde Hatice Mol birinci Yaren Şahbaz ikinci Melis Çakır üçüncü Zehra Kiday Yılmaz ise dördüncü oldu.

Yıldız erkekler kategorisinde Ahmet Said Topuz birinci Eymen Çınar ikinci Berkay Kümük üçüncü Hasan emin ise dördüncü oldu. Yıldız kızlarda ise Aysu Tuana Zor birinci Selen Çınar ikinci Elifnaz Uzun üçüncü Elanur Yasan ise dördüncü oldu.

Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın ilçelerde bu branşın tanıtımı amacı ile düzenledikleri projenin son ayağının mayıs ayında Bayat’ta yapılacağını belirterek katkı veren herkese teşekkür etti.