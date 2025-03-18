Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde mücadele eden Çorum Belediyespor ikinci maçında Pursak Belediyespor’u üçüncü periyottaki etkili oyunu ile 58-53 yenerek ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk periyotu karşılıklı sayılarla geçti ve bu periyotu konuk takım 19-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta ise Pursaklar Belediyespor hücumda etkili olurken savunmasında daha etkili oldu ve bu periyotu 15-9 devreyide 32-26 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta ise Çorum Belediyespor takımı hücumda daha etkili olurken savunmada rakibine kolay sayı vermeyince kontrolü ele geçirdi ve periyotu 16-8 önde tamamlayarak son periyota 42-40 önde girdi.

Son periyotta da rakibine oyunun kontrolünü kaptırmada hücumda üretkenliğini sürdürdü ve son periyotu 16-11maçıda 58-53 kazanan Çorum Belediyespor ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.