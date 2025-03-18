İskilip Belediyespor kulübünün milli güreşçisi Özdenur Özmez bu yılda zirvede. Özmez U 17 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında birinci oldu.

Çorlu’da hafta sonu yapılan şampiyonada 61 kiloda mindere çıkan Özdenur Özmez eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Burdur Gençlikspor kulübünden Begüm sezin Ekici’yi yenerek bu alandaki rakipsizliğini devam ettirdi.

Geçtiğimiz yıl milli mayo ile Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya üçüncülüğü dereceleri elde eden milli güreşçi bu yılda formda olduğunu Türkiye Şampiyonasındaki performansı ile gösterdi.

Özdenur Özmez’in kardeşi Esma Özmez ise U 15 kategorisinde ikinci U 17’de ise üçüncü olarak şampiyonayı iki madalya ile tamamladı.

İskilip Belediyespor antrenörü Adem Uysal iki sporcu ile katıldıkları şampiyonada üç madalya kazandıklarını belirterek Özmez kardeşleri başarılarından dolayı kutladı.