2-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen U17 Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Çorum Belediyespor güreşçileri 3 Türkiye ikinciliği kazanırken takım halinde ise 3. oldular.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 2-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen U17 Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediyespor güreşçilerinden Yusuf İltaş 51 kiloda, Yakup Kıcık 55 kiloda, Osman Kaplan ise 70 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardılar.

Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen ve 950 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Çorum Belediyespor güreş takımı topladığı 72 puanla turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Şampiyonada Şahinbey Belediyesi 87 puanla birinciliği elde ederken, TEDAŞ Spor Kulübü ise 79 puanla ikinci oldu.