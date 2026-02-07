Kocaeli Darıca’da yapılan U 17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında İskilip Belediyespor’dan Muhiddin Kağan Karaca bronz madalya kazandı.

3-5 Şubat tarihleri arasında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen U 17 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında 48 kiloda mücadele eden İskilip Belediyespor’dan Muhiddin Kağan Karaca eleme maçlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçında yenilerek üç beş maçı yapmaya hak kazandı.

Madalya maçını 5-1 kazanan Karaca üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.