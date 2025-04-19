Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 16.haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.

Karşılaşma öncesi Ankaragücü dün Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Küme düşme potasında yer alan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal ateş püskürdü.

Ben şimdi yönetimle konuşacağım, olmuyor, zorlamaya gerek yok. Ben şimdi gidiyorum, benden önce 4 hoca gitmiş. Ya bu oyuncular? Adamlar mücadele etmiyor, bu nasıl bir oyun? Bu nasıl mücadele? Oyuncuları suçlamak gerekiyorsa suçlayacağım, ben böyle bir şey görmedim. 11 tane oyuncu değiştirme hakkım olsa, devre arası hepsini değiştirirdim. Biraz haysiyet ya, biraz karakter.

Vurdumduymaz bir oyuncu grubu