Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 16.haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.
Karşılaşma öncesi Ankaragücü dün Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Küme düşme potasında yer alan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal ateş püskürdü.
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Bakkal, maç öncesinde açıklanan galibiyet primlerinin futbolcuları motive etmediğini söyleyerek "Soyunma odasına para geliyor, dil döküyoruz, konuşuyoruz, oyuncuların umrunda değil.
Oyuncuları suçlayacağım
Ben şimdi yönetimle konuşacağım, olmuyor, zorlamaya gerek yok. Ben şimdi gidiyorum, benden önce 4 hoca gitmiş. Ya bu oyuncular? Adamlar mücadele etmiyor, bu nasıl bir oyun? Bu nasıl mücadele? Oyuncuları suçlamak gerekiyorsa suçlayacağım, ben böyle bir şey görmedim. 11 tane oyuncu değiştirme hakkım olsa, devre arası hepsini değiştirirdim. Biraz haysiyet ya, biraz karakter.
Vurdumduymaz bir oyuncu grubu
Ben buraya sırf Ankaragücü hatırına geldim, bir TL de para konuşmadım. Ama nasıl bir tablo ile karşılaştım, bu nasıl vurdumduymaz oyuncu grubu yahu, sorun bensem alın bırakıyorum." ifadelerini kullandı.
Ankaragücü'ne teknik direktör dayanmıyor
Mesut Bakkal'ın istifasını vermesinin ardından Ankara ekibi bu sezon 5. teknik adam ile yollarını ayırmış olacak.