Trendyol 1. Lig'de 8. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftaya 4.sıradan giren Arca Çorum FK, Ümraniye beraberliğine rağmen ligdeki yerini korumayı başardı.

Ligde 4 hafta liderlik koltuğunda oturan kırmızı siyahlılar, aldığı kötü sonuçların ardından 4.sıraya kadar geriledi.

Kırmızı siyahlılar bu hafta Manisa temsilcisi Manisa FK'yı evinde ağırlayacak.

LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ

Ligde bu hafta liderlik el değiştirdi. Manisa FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup eden Sipay Bodrum FK, puanını 17'ye çıkardı ve ilk sıraya yükseldi.

Haftaya zirvede giren Esenler Erokspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 3-2 yenilerek 16 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

1. Lig'in 8. haftasında yapılan maçların sadece 1'ini ev sahibi takım kazandı. Dört karşılaşmadan konuk ekipler galibiyetle ayrılırken, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Takımlar toplam 24 kez fileleri havalandırdı.

ERZURUM'UN YENİLGİSİ YOK!

Erzurumspor henüz yenilgi yaşamazken, Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor ise galibiyet alamadı.