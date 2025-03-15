Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 30 haftasında evinde yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Ligde geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan kırmızı siyahlılar, yine bir Ankara ekibi olan Keçiörengücü'nü de yenip play off potasına yeniden girmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Serkan Özbalta'nın yerine Teknik Direktörlük görevine getirilen Tuncay Şanlı, kırmızı siyahlı taraftarlarla ilk kez buluşacak.

Tuncay Şanlı ile yeniden çıkışa geçmek isteyen Çorum FK'da Geraldo ve Ahmethan Köse dışında eksik bulunmuyor.