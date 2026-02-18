Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı kişisel nedenlerden dolayı İl Temsilciliği görevinden istifa ettiğini ve yerine Metin Çetinoğlu’nu önerdiğini söyledi.

Yüksel Tavukcı bir süredir yürütmekte olduğum Bilardo İl Temsilciliği görevimden, kişisel nedenler ve yeni planlamalarım doğrultusunda istifa ettiğini belirterek; "Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm sporculara, antrenörlere, kulüp yöneticilerine ve desteklerini esirgemeyen federasyon yetkililerine teşekkür ederim.

Görev sürem boyunca ilimizde bilardo sporunun gelişmesi, genç sporcuların yetişmesi ve turnuvaların düzenli şekilde yapılması için elimden gelen gayreti gösterdim. Bundan sonraki dönemde de bilardo sporuna farklı alanlarda katkı sunmaya devam edeceğim. Tüm bilardo ailesine başarılar diliyor, gösterdikleri anlayış ve destek için minnettarlığımı ifade ediyorum. Bilardo İl Temsilciliğine Mesut Çetinoğlu’nun getirilmesi için önermiş bulunmaktayım. Bilardo sporunun ilimizde daha da gelişmesi adına önemli çalışmalar yapacağına inancım tamdır." dedi