Okullu Yıldızlar Tenis il birinciliğinde Osmancık Atatürk Ortaokulu çifte şampiyonluk kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan tenis il birinciliğinde yıldız kızlarda ikisi Osmancık’tan üç okul erkeklerde ise bir Osmancık ve bir merkezden iki okul mücadele etti.

Yıldız Kızlarda Ecrin Ceylan vve Gülce Eylül Bacak’tan oluşan kadrosu ile Osmancık Atatürk Ortaokulu iki maçını da kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Ted Çorum Koleji Ortaokulu bir galibiyet bir mağlubiyet ise ikinci olurken Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Yıldız erkeklerde ise Yusuf Taşlı ve Ali Kerem Karakaya’dan oluşan kadrosu ile Osmancık Atatürk Ortaokulu ikinci şampiyonluğu kazanırken TED Çorum Koleji Ortaokulu ise ikinci oldu.

Maçların ardından düzenlenen törenle okullara kupa ve sporculara madalyaları verildi.