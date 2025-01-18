Ahlatcı Çorum FK’nın 1. ligdeki ikinci yılında sahadaki performansı kadar sosyal medya hesabında da isminden söz ettiriyor.

Kırmızı Siyahlı kulüpte Başkan Oğuzhan Yalçın sosyal medyaya büyük önem veriyor ve önemli yatırımlar yapıyor.

Kırmızı Siyahlı kulübün sosyal medya sorumluları Burakcan Sönmez ve Emre Yıldırım gerek hazırladıkları görseller gerekse maç sonu paylaşımları ile kulübün ile büyük beğeni topluyor.

Özellikle Amedspor maçı öncesi yaptıkları paylaşım Ulusal medyada da milyonları bulan bir izlenme oranına ulaştı.

Teknik imkanlarla en güzelini yapmaya çalışan kulübün sosyal medya sorumluları hedeflerin çok daha güzel işlere imza atarak saha başarısının yanında sosyal medya olarakta gündemdeki yerlerini korumak olduğunu belirttiler.