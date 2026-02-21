Trendyol 1. ligde 27. hafta maçları bugün başlıyor. Arca Çorum FK yarın evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak.

İki maçlık mağlubiyetin ardından hafta içi maçında Serikspor deplasmanından üç puanla dönen kırmızı siyahlı takım evinde de kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Yarın saat 16’da Yeni Şehir Stadyumunda oynanacak Çorum FK- Ümraniyespor maçında kırmızı siyahlı takım evinde kazanmaktan başka bir düşüncesi yok.

Hafta başında Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırdıktan sonra Serikspor maçı öncesi Uğur Uçar ile anlaşan Çorum FK yeni teknik direktörü ile kendi evinde ilk maçına çıkacak.

Çorum FK’da Ümraniyespor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Taraftarı önünde kazanarak zirve yarışına devam etmek isteyen kırmızı siyahlı takımda galibiyetten başka çaresi bulunmuyor.

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Ümraniyespor ise son haftalardaki performansı ile dikkat çekiyor. Serik ve Hatayspor galibiyetlerinin ardından Erokspor’a yenilen kırmızı beyazlı takım daha sonra İstanbulspor ile evinde Iğdır FK ile deplasmanda berabere kaldıktan sonra geçen hafta içinde de Boluspor’u evinde 4-2 yenerek morallendi. Onlarda bu çıkışlarını sürdürmek için Çorum’dan puan yada puanlarla ayrılmak amacında.