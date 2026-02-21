Arca Çorum FK bu sezon ilk kez maçı geriden gelerek kazanmayı başardı.

Ligin 26. haftasına kadar 8 mağlubiyet alan Çorum FK bu maçların hiç birini geriden gelerek çeviremedi.

Hafta içinde deplasmanda Serikspor ile oynadığı maçta iki kez geriye düşmesine karşın rakibini ikinci yarıda attığı gollerle 3-2 yenerek sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Bundan önce sekiz maçta mağlup duruma düşen ve bu maçları çevirmeyi başaramayan kırmızı siyahlı takım son maçta ise buna çok yaklaştı. İstanbulspor karşısında ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı maçın ikinci yarısının başında bulduğu gollerle öne geçmesine karşın son bölümde iki penaltı golü ile mağlup alarak yine geriden gelerek kazanmayı başaramamıştı.

Çorum FK Serikspor deplasmanında ise iki kez geriye düştüğü maçta ikinci yarıda Burak Çoban’ın attığı gollerle rakibini 3-2 yenerek geriden gelerek ilk kez üç puan kazanma sevincini yaşadı.