U 18 Final Grubunda son hafta maçları ile U 15 final grubunu ve 2. Amatör Küme’de ilk devre maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya göre amatör futbolda bugün ve yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

U 18 FİNAL GRUBU: Vefa Gençlikspor- Mimar Sinanspor: İsmail Sırma, Hasanberk Soytemiz, Yiğit Eymen Asiltür. İkbalspor- Sungurlu Belediyespor: Mehmet Tuğluk, Ebubekir Kılcı, Serhat Emin Arduç.

U 15 FİNALGRUBU: Osmancık Kandiberspor- Gençlerbirliği: Lütfican Arduç, Muhammed Emin Çamlı, Mehmet Emin Dinçer. Gençlik Mimar Sinanspor- Vefa Gençlikspor: Elvan Mert Armutcu, Mahmutcan Doğan, Meriç Devran Demiral.

1. AMATÖR KÜME: Mimar Sinanspor- Alaca Belediyespor: Ramazan Boyraz, Taha Rahmi Atılgan, Efe Ataç. Sungurlu Belediyespor- İskilipspor: Nuriye Çınar Bal, Ömür Soytemiz, Muhammed Yıldırım. Ulukavakspor- HE Kültürspor: Serhat Doğan, Yunus Emre Tok, Kevser Karaca.