Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan Pardole Parfüm’ün Çorum Şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Genç girişimci Elvan Bolat’ın sahibi olduğu Pardole Parfüm Çorum Şubesi Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi numara 7 (Eminevim yanı) adresinde faaliyete başladı.

Törende işletmenin açılış kurdelesini ÇESOB Başkanı Recep Gür kesti. Açılışın ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür ile davetliler işletme sahibi Elvan Bolat’a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Pardole Parfüm olarak doğanın en nadir ve özel bitki özlerini kullanarak müşterilerine eşsiz bir parfüm deneyimi sunduklarını kaydeden Bolat, “Her bir şişe, el yapımı bir sanat eseri gibi özenle hazırlanmış, karmaşık ve sofistike notalarla dolu. Bu parfümler, sıradışı ve unutulmaz kokuları sevenler için tasarlandı. Kendinizi ifade etmek ve iz bırakmak istediğinizde, sizi yansıtacak tek kokuyu bulacaksınız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca ortam kokusu, oto parfümleri, kolonya, kreasyon kokular ve niche parfüm çeşitlerini de müşterilerine sunduklarını belirten Bolat, Pardole’nin özel kokularını ve kampanyalarını görmek isteyen herkesi işyerine davet etti.