Tokat’ta yapılacak Taekwondo Kyorugi Liseli Gençler A kategorisi grup birinciliğinde ilimizden dört kız sekiz erkek sporcu Türkiye Şampiyonasına gitmek için mücadele edecekler.

6-8 Mart tarihlerinde Tokat’ta yapılacak olan bölge birinciliğinde ilimizi temsil edecek kafilede şu isimler bulunuyor.

Liseli Genç Kızlarda Kafile Başkanlığını İshak Kepçeli ve antrenör Arif Atak yönetiminde Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Zeynep Ecevit, Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden Duru Bektaş, Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Hatice Kübra Öztürk ve aynı okuldan Müberra Ünsal ve Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Tuana Tuzcu.

Liseli Genç Erkeklerde Kafile Başkanlığını Halil Özduran antrenörlüğünü Tufan Can Eser’in yapacağı takımda Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeh Beytullah Buğra Yetik, Spor Lisesi’ndeh Tugay Yolal, Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Mustafa Eymen Avcıoğlu, TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lissi’nden Murat Bilgin, Şehit Mustafa Solak MTAL’den Yusuf Turan, Abdullan Özbaydemir, Özel Çorum Sınav Anadolu Lisesi’nden Eren Erden ve Osmancık İsmail Karataş MTAL’den Kerem Kavaklı mücadele edecek.

Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli grup maçlarında hedeflerinin Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek sporcular çıkarmak olduğunu söyledi.