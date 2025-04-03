Ahlatcı Çorum FK haftanın ilk antrenmanı öncesi bayramlaştı. Kırmızı Siyahlı takımın salı akşamı tesis sahasındaki antrenmanı öncesinde Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri teknik heyet ve futbolcular katıldılar.
Antrenman sahasında Başkan Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yönetim kurulu üyeleri antrenman sahasına çıkan futbolcularla tek tek bayramlaştılar.
Bayramlaşma sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı. Pendikspor maçındaki pozisyonlar üzerine espriler yapıldı.
Editör: Çorum Hakimiyet